कपिल शर्मा ने खरीदी नई वैनिटी वैन, फाइव स्टार जैसी खूबियों से है लैस

नई दिल्ली: कॉमेडी के बेताज बादशाह कपिल शर्मा इन दिनों एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के चर्चा में आने की वजह ''फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा'' शो के साथ छोटे पर्दे पर उनकी वापसी तो है ही, लेकिन अन्य वजहों से भी वह सुर्खियां बन रहे हैं.

कपिल शर्मा ने एक बेहद ही खास वैनिटि वैन ली है. कपिल शर्मा ने इस वैनिटी वैन की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर करते हुए फैंस को इस बात की जानकारी दी है. कपिल शर्मा ने वैनिटी वैन की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ''शुक्रिया डीसी (दिलीप छाबड़िया) इस शानदार वैनिटी कार के लिए, नया शो, नई कार.''

Thank u mr DC for this wonderful vanity.. new show .. new van .. 😍 pic.twitter.com/OmAHc5GiL1