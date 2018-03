टाइगर दिशा विवाद पर बोले कपिल शर्मा- शूट कैंसिल होने का सवाल ही नहीं क्योकिं

नई दिल्ली: हाल ही में कपिल शर्मा का नया टीवी शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' शुरू हुआ है. वहीं चर्चाएं थी कि इस शो में टाइगर श्रॉफ और उनकी गर्लफ्रेंड आने वाले हैं. इस बात का खंडन तब हुआ जब एक अखबार की रिपोर्ट सामने आई. रिपोर्ट की मानें तो कपिल ने सुनील ग्रोवर से लड़ाई के बाद वो एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा के साथ शूट को रद्द कर दिया. ऐसा बताया जा रहा था कि दोनों इस शो पर 'बागी-2' के प्रमोशन के लिए आने वाले थे. बता दें कि कपिल के पहले शो के दौरान यह खबर सामने आई थीं.

पिछले रविवार को ही कपिल के शो का पहला ऐपिसोड आया. जिसे दर्शकों द्वारा पसंद किया जा रहा है, लेकिन दर्शकों को मलाल है कि पुराना शो के फार्मेट ज्यादा अच्छा था. कपिल ने दूसरे एपिसोड की शूट से पहले ही सबको बताया कि एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी इस एपिसोड का हिस्सा नहीं होंगे. यह बात उन्होंने ट्वीट पर शेयर की. कपिल ने ट्वीट में लिखा, "टाइगर हमारे दूसरे एपिसोड के लिए शूट करने वाले नहीं हैं, तो शूट कैंसल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. कुछ तो सत्य रखा करो यार. ट्विटर क्या अब एक्सप्लेनेशन देने के लिए ही रह गया है? शुभकामना मेरे भाई टाइगर श्रॉफ को बागी-2 के लिए हम जल्द ही साथ दिखेंगे.. बहुत सारा प्यार."



Tiger was never supposed to shoot for our 2nd episode, so shoot cancel hone ka sawaal hi paida nahi hota.kuch to authenticity rakha karo yaar.Twitter kya ab explanation dene ke liye hi reh gya hai?Best wishes to my brother @iTIGERSHROFF for #baaghi2 see u soon bro.. lots of love

फिर जवाब में टाइगर ने ट्वीट कर लिखा, "कपिल शर्मा को शुक्रिया अदा किया. उनके नए शो के लिए शुभकामनाएं भी दी. कपिल को कहा, आप फिर से फाड़ने वाले हो. बहुत सारा प्यार, आपसे जल्द मिलूंगा." कपिल को मिल रही बराबर मिल रही आलोचना पर उन्होंने स्पष्टीकरण ट्विटर के जरिए दिया. गौरतलब है कि कपिल और सुनील की लड़ाई हर बीते दिन पर बढ़ती जा रही है. कोई इस बात पर शोक व्यकत कर रहा है, कोई कह रहा है कि उसे शो में नहीं बुलाया गया है. हम आशा करते है कि दोनों यानी कि कपिल और सुनील शो में जल्द ही एक-साथ दिखेंगे.



Thank you so much @KapilSharmaK9 sir! Wish you all the best for your new show! As usual aap faadne wale ho! Lots of love always, see u soon. 😊 https://t.co/afAmGw4gSh