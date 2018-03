तीखी नोकझोंक के बाद कपिल शर्मा ने लगाए सुनील ग्रोवर पर आरोप, कहा- मुझे किसी की...

Yes .. he is lying .. I called him 100 times n sent my people to his home .. even I went to his home to meet him for the show .. but now I will not let anybody take any advantage on my name .. enough is enough

— KAPIL (@KapilSharmaK9) March 17, 2018



Don’t want his support .. but at least he should not spread rumors.. m tired of all this.

— KAPIL (@KapilSharmaK9) March 17, 2018



Hahaha.. nahi mere bhai .. kabhi kabhi bolna hi padta hai.. nahi to log bahut advantage le jaate hain..

— KAPIL (@KapilSharmaK9) March 17, 2018



Yes I love him.. but sometimes it hurts u a lot ..when u do a lot of hard work for somebody n he just want fame on ur name .. abhi qyun bola ? Ek saal ke baad ?

— KAPIL (@KapilSharmaK9) March 17, 2018



The thing is u r smarter then me. u know when n how to play .. n I am a dumb emotional.

— KAPIL (@KapilSharmaK9) March 18, 2018

- - - - - - - - - Advertisement- - - - - - - - -

लोकप्रिय कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने झूठ बोलने का आरोप लगाए जाने के बावजूद अपने पूर्व 'द कपिल शर्मा शो' के सह-कलाकार को उनके आगामी शो के लिए बधाई दी है. सुनील ने पिछले साल 'द कपिल शर्मा शो' को इस वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि कथित तौर पर कपिल ने एक उड़ान के दौरान उन्हें गाली दी थी और उनपर जूता उछाला था.कपिल ने कुछ समय के लिए छोटे पर्दे से दूरी बना ली थी. अब वह नए शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. सुनील से एक प्रशंसक ने पूछा कि 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' के बाद क्या वह कपिल शर्मा के साथ फिर से काम करेंगे?सुनील ने ट्वीट किया, "बहुत से ऐसे लोग हैं, जो मुझसे यही सवाल कर रहे हैं. लेकिन मुझे इस शो (फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा) के लिए कॉल ही नहीं आई. मेरा फोन नंबर वही है." वहीं रविवार को कपिल ने कुछ भी निजी रखने का फैसला नहीं किया और ट्वीट के जरिए सुनील को जवाब दिया.उन्होंने ट्वीट किया, "पाजी (सुनील) मैंने आपको 100 से ज्यादा बार फोन किया और दो बार आपसे मिलने आपके घर गया. हर बार आप किसी शो के लिए बाहर गए हुए थे. कृपया झूठी अफवाह न फैलाएं कि मैंने आपको फोन नहीं किया."ट्विटर के एक उपयोगकर्ता ने कपिल का साथ दिया. इसके बाद कपिल ने लिखा, "हां, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन कभी-कभी बहुत पीड़ा होती है, जब आप किसी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और वह सिर्फ आपके नाम से प्रसिद्धि चाहता है. उसने अब तक बात क्यों नहीं की? एक साल बाद?"उन्होंने कहा, "मुझे उसके साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए. इन सबसे थक गया हूं." इस पर अपनी प्रतिक्रिया में सुनील ने लिखा, "अब लोग इसका जवाब चाहते हैं कि मैं पहले इस शो में शामिल क्यों नहीं हुआ. मैं इस शो के बारे में बात करूंगा. आप पुरानी बातें उठा रहे हैं."उन्होंने कहा, "मैंने एक साल तक बात नहीं की क्योंकि आपका बुरा व्यवहार सार्वजनिक हो जाता और मैं चाहता था आपकी गरिमा बरकरार रहे. हमने साथ में अच्छा काम किया है." उन्होंने कहा, "मैंने इस शो का उल्लेख किया है, पिछले शो का नहीं. और आप एक बेहतर हास्य अभिनेता हैं. सभी जानते हैं, लेकिन मैं अब भी जो कुछ जानता हूं, उसकी कोशिश करूंगा. अपना ख्याल रखें. यहां सिर्फ दो किडनी और एक लीवर है. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. दोबारा कहूंगा कि मुझे इस शो का प्रस्ताव नहीं मिला. नए शो के लिए शुभकामनाएं. आपको प्यार और शुभकामनाएं."