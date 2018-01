'नागिन 3' का हिस्सा बनेगा 'कुमकुम भाग्य' का ये मशहूर अभिनेता

नई दिल्ली: कलर्स टीवी का मशहूर टीवी सीरियल 'नागिन' का सीजन 3 जल्द ही ऑनएयर हो सकता है. ऑनएयर होने से पहले ही ये सीरियल इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर दिन इसे लेकर कोई ना कोई नई जानकारी सामने आती ही जाती है. हाल ही में 'नागिन 3' का फर्स्ट लुक जारी किया गया था, जिसके बाद इसका इंतजार कर रहे फैंस की बेसब्री और बढ़ गई.

'नागिन 3' के फर्स्ट लुक में ही यह साफ हो गया है कि इस बार सीरियल में कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. मेकर्स ने सबसे बड़ा बदलाव लाते हुए इस सीरियल को नई ऊचांई देने वाली मौनी रॉय और अदा खान को इस सीजन में नहीं रखा है. इस बार मशहूर एक्ट्रेस सुरभि ज्योचि और पर्ल वी पूरी मौनी रॉय और अदा खान की जगह लेती हुई नज़र आएंगी.

Stay tuned for the return of Naagin, coming very soon on Colors TV! pic.twitter.com/h7o43X13FG