'जमाई राजा' की फेवरेट जोड़ी निया-रवि इस सीरियल के जरिए करेंगे कमबैक

@ravidubey2312 NiVi shooting for Zee Fiction Show!! Get ready to see our adorable NiVi’s rocking Performance! We are soo happy to see our SidNi again 😍❤️ #RaviDubey #RisingStar2 #UthaoSochKiDeewar #SargunMehta #SaRavi #khatronkekhiladi8 #khatronkekhiladi #KKK8 #kingofhearts #kingoftelevision #kingofexpressions #JamaiRaja #EntertainmentKiRaat @sargunmehta @niasharma90 #NiVi #SidNi

A post shared by Jessica RD (@ravidubey_universe) on Feb 20, 2018 at 1:47pm PST