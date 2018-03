दीपिका कक्कड़ से कैब ड्राइवर ने की बद्तमीजी, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

नई दिल्ली: 'ससुराल सिमर का' में लीड रोल निभाने वाली टेलीविजन एक्ट्रेस के साथ कैब ड्राइवर ने गाड़ी में बद्तमीजी की जिसके बारे में दीपिका ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए खुलासा किया है. दीपिका ने ओला की कैब सर्विस के खराब अनुभव को स्‍क्रीनशॉट्स के साथ सोशल मीडिया पर सभी के सामने बयां किया है. इसके जरिए दीपिका ने बताया है कि उन्होंने दो दिन पहले एक कैब बुक की थी जब वो कार में बैठीं तो उन्होंने ड्राइवर को आराम से गाड़ी चलाने को कहा. इसके बाद ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी से उतर जाने को कहा.

इतना ही नहीं दीपिका ने ये भी बताया कि ये पहली बार बल्कि ओला के साथ उनका दूसरा खराब एक्सपीरियंस है. दीपिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर स्‍क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा ''अपनी खुद की कार एक दिन के लिए भी शहर में न होना बहुत दुखदायी है. मैंने कैब बुक की और जब मैं उसमें बैठी तो ड्राइवर गाड़ी बहुत खराब चला रहा था. मैं जब उसे गाड़ी ठीक से चलाने के लिए कहा तो उसे मुझे कार से उतरने के लिए कहा... ये ओला कैब्‍स के साथ मेरा दूसरा बुरा एक्‍सपीरियंस है.''

Okk so now not having a car even for a day in our city has become painful... this driver picked me and was driving bad with a lot of jerks.. so i told him to drive aaraam se... and he asked me to get off the car.. This is second incident happening with me @Olacabs and im sur now pic.twitter.com/e5RKWzMW6U