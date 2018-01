अर्शी खान पर उठे सवाल, तो विकास गुप्ता ने दिया मुंहतोड़ जवाब

With #vikasgupta meri jaan ❤️❤️ . Awaam kaise lag rhe hai ❤️❤️ . Follow Me @arshikhan_official @arshikhan_official #arshikhan #arshikhanofficial #hotarshikhan #bb11 #biggboss11 #arshi #sexyvideo #sexydance #hotdance #shahidafridi #sexy #followme #hinakhan #priyanksharma #shilpashinde #akashdadlani #vikasgupta #puneeshsharma #bandgikalra #biggboss11 #biggboss #salmankhan #shahrukhkhan #deepikapadukone #priyankachopra

A post shared by Arshi Khan (@arshikhan_official) on Jan 26, 2018 at 1:10am PST