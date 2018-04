विवादों में फंसे कपिल शर्मा के सपोर्ट में उतरी शिल्पा शिंदे, कहा- गलती किससे नहीं होती...

शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम पर कपिल के समर्थन में लिखा है, ''किसी को गाली देना वाकई गलत है लेकिन वो जरूर ही किसी बुरी स्थिति में होंगे. हर कलाकार जानता है कि विक्की लालवानी कितना टॉर्चर करके सवाल करते हैं. सभी कलाकारों से अनुरोध है कि वो जरूर अपना अनुभव शेयर करें. जागों कलाकारों जागो.''

शिल्पा ने आगे लिखा, ''कुछ तो समस्या जरूर है वरना इतना टैलेंटेड कलाकार ये सब नहीं बोल सकता. हम सब इंसान हैं, गलती किससे नहीं होती, गाली कौन नहीं देता, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं. पिछले को देखते हुए उन्हें माफ करो और मीडिया से अनुरोध है कि वो उन्हें थोडा समय दें.''

शिल्पा शिंदे जल्द ही सुनील ग्रोवर के साथ कॉमेडी शो में दिखाई देने वाली हैं.

आपको बता दें कि शनिवार को कपिल ने इस मामले में अपनी एक्स मैनेजर और गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस, निती सिमोस और SpotboyE के एडिटर विक्की लालवानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. कपिल शर्मा ने इन तीनों पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया. कपिल ने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है और 25 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है. उन्होंने शिकायत में लिखा है कि ये पैसे ना दिए जाने के बाद ही अलग-अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

विक्की ने दी सफाई

इसके बाद विक्की लालवानी ने भी पुलिस में कपिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. विक्की लालवानी एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए कपिल शर्मा के तमाम इल्जामों पर अपनी सफ़ाई विस्तार से दी और उनकी गाली-गलौच वाली भाषा की भर्त्सना की. 25 लाख रुपये की मांग के आरोपों को भी विक्की ने सिरे से खारिज़ कर दिया और कहा कि उनकी कंपनी भी कपिल पर लीगल कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है. विक्की का कहना है कि अगर अभी कपिल अपनी हरकतों के लिए उनसे माफ़ी मांग लें तो मामला सुलझ सकता है.

एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोंस ने कहा- कपिल अपना इलाज कराएं

कपिल के लगाए आरोपों के बारे में प्रीति और नीति ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा, "वो कभी भी कपिल का निजी काम नहीं देखती थीं. ऐसे में कपिल की निजी बातें जानने और लोगों को लीक करने का सवाल ही नहीं उठता है." दोनों ने कहा कि उन्हें अपने काम से ही काम होता था. दोनों ने उल्टे यह भी पूछा कि ऐसी कौन सी बातें लीक करने का इल्ज़ाम उनपर लगाया जा रहा है, जो पहले से सार्वजनिक नहीं हैं? प्रीति और नीति ने कहा, "कपिल को मानसिक तौर पर अपना इलाज कराना चाहिए, वो काफी डिप्रेशन में हैं और हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं."

क्या है मामला

दरअसल उस समय फैंस को हैरानी हुई जब बीते शुक्रवार कपिल के ट्विटर अकाउंट से अचानक गालियां दी जाने लगीं. सबसे पहले कपिल के अकाउंट से सलमान खान को लेकर ट्वीट किया गया. सलमान का पक्ष लेते हुए कपिल के अकाउंट से ट्वीट किया गया, “मैंने बहुत सारे ऐसे महाराजा टाइप लोग देखे हैं जो बड़े फ़ख़्र से बताते हैं की हमने. शेर का शिकार किया… मैं मिला हूं उनसे. सलमान बहुत लोगों की मदद करता है.. अच्छा आदमी है.. मुझे नहीं पता उन्होंने ये किया है या नहीं. लेकिन उनके अच्छे पक्ष को देखा जाना चाहिए. घटिया सिस्टम. मुझे अच्छा काम करने दो.” आपको बता दें कि कपिल ने इसके अलावा भी कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिस वजह से हम आपको उन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा सकते.”

इसके अलावा भी कई और ट्वीट किए गए जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. बाद में इस बारे में कपिल ने जानकारी देते हुए लिखा, "मेरा अकाउंट हैक हो गया था, कृपया पिछले अपमानजनक ट्वीट्स को अनदेखा कर दें. आप को हुई दिक्कत के लिए मैं माफी मांगता हूं." लेकिन कुछ ही देर में उनके अकाउंट से माफीनामे को भी हटा लिया गया.

इसके एक दिन बाद कपिल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उनके दिल की बात थी. बाद में उनकी टीम ने उनके अकाउंट से वो ट्वीट् हटा दिए. कपिल ने आज ट्विटर पर लिखा, ''मैं जो भी लिखा था अपने दिल से लिखा था. मेरे टीम ने उसे डिलीट कर दिया लेकिन मैं बिकाऊं रिपोर्टर से डरने वाला नहीं हूं. वो कुछ पैसों के लिए किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है, बेशरम.''

