Video: शिल्प शिंदे और सुनील यूं लगाएगें क्रिकेट संग कॉमेडी का तड़का, देखिए Promos

नई दिल्ली: काफी समय से फैंस सुनील ग्रोवर को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सुनील ग्रोवर अपनी अगली पारी शिल्पा शिंदे के साथ खेलते नजर आने वाले हैं. शिल्पा और सुनील का ये आने से पहले ही काफी सुर्खियो में हैं. सुनील ग्रोवर भारत के पहले क्रिकेट- कॉमेडी शो जियो धन धना धन - हंसो-खेलो-जीतो का हिस्सा बन गए हैं. प्रोफेसर लल्लू बल्ले वाला यानी LBW के रूप में वो क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजी करते नज़र आने वाले हैं.

क्रिकेट और कामेडी की इस पारी में उनका साथ देंगे कपिल देव देंगे जो हिंदुस्तान के महानतम क्रिकेटरों में से एक हैं. शो में दूसरे छोर पर सहवाग भी नजर आएंगे. इस शो की खासियत ये है कि कॉमेडी किंग और क्रिकेट किंग के बीच की पार्टनरशिप क्रिकेट के ग्रीनरूम के कुछ मज़ेदार किस्सों को पहली बार क्रिकेट के चाहने वालों के बीच लाएगा. गेंद (कपिल) और बल्ले (लल्लू बल्ले वाला) का ये मुकाबला न केवल दर्शकों का मनोरंजन करेगा बल्कि वो घर बैठे दर्शकों की जेब भी भरेगा.

शो के कुछ प्रोमो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है. फैंस इन प्रोमोज को काफी पसंद कर रहे है. सुनी ल ने प्रोमो को सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए साझा किए है. बता दें कि जियो प्ले अलॉन्ग लाइव शो में इनाम के तौर पर मुंबई में सपनों का घर, 25 कारें और करोड़ों के इनाम मिलने वाले हैं. प्रोफेसर LBW (लल्लू बल्ले वाला) के साथ समीर कोचर शो को होस्ट करेंगे. शिल्पा शिंदे, अली असगर, सुगांधा मिश्रा, सुरेश मेनन, परेश गनात्रा, शिवानी दांडेकर और अर्चना विजय सहित तमाम बॉलीवुड और क्रिकेट की हस्तियां शो में शिरकत करेंगी.

कॉमेडी शो जियो धन धना धन -हंसो-खेलो-जीतो में कोई भी स्मार्टफोन वाला भाग ले सकता है. जरूरी नहीं की आप जियो के ग्राहक हों. 7 अप्रैल को क्रिकेट के सबसे बड़े मेगा शो आईपीएल 11 की शुरूआत होगी और उसी दिन प्रोफेसर लल्लू बल्ले वाले का पहला एपिसोड भी दर्शकों को हंसाएगा. क्रिकेट और कॉमेडी साथ साथ चलेंगे.

Meet respected @proflbw, an expert in cricket. He is all set to add a new twist this cricket season, starting 7th April, exclusively on MyJio App. Download now https://t.co/j1piRhgqUF #JioDDDLive #JioCricket@hardikpandya7 @ImRo45 @Jaspritbumrah93 @WhoSunilGrover pic.twitter.com/po4He13HF0