कपिल शर्मा के बर्थडे पर सुनील ग्रोवर ने बधाई देते हुए लिखा- ऊपर वाला आपको...

नई दिल्ली: कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. कपिल को इस खास दिन पर उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों ने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इन सब में सबसे खास बधाई संदेश जो देखने मिला, वो है कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का. पिछले कुछ महीनों से कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच अनबन चल रही है. अब इस मनमुटाव के बीच कपिल के बर्थडे पर सुनील ग्रोवर का उनको विश करना किसी चमत्कार से कम नहीं है.

सुनील ग्रोवर ने ट्विटर पर लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो कपिल शर्मा, ऊपर वाला आपको सेहतमंद और खुश रखे भाई.” अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुनील ग्रोवर के मुबारकबाद देने के बाद कपिल किस तरह से सुनील ग्रोवर को जवाब देते हैं.

Happy Birthday @KapilSharmaK9 May God keeps you healthy and happy brother. Love and wishes.