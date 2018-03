'द वॉयस इंडिया किड्स 2' की विजेता बनीं मानषी सहारिया, हुई इनामों की बारिश

नई दिल्ली: पॉपुलर रिएलिटी शो 'द वॉयस इंडिया किड्स' सीजन 2 का खिताब मानषी सहारिया ने जीता है. हफ्तों की मेहनत के बाद रविवार रात को असम की रहने वाली मानषी ने ये खिताब अपने नाम किया. ग्रेंड फिनाले में मानषी का मुकाबला 5 दूसरे कंटेस्टेंट्स से था. 'द वॉयस इंडिया किड्स 2' में मानषी कोच पलक की टीम में थीं.

इस खिताब को जीतने पर मानषी को 25 लाख रुपये मिले हैं, जबकि शो की पहले रनरअप मोहम्मद फाजिल को 10 लाख रुपये इनाम के तौर पर गए हैं. इन दोनों के अलावा श्रुति गोस्वामी, सकीना मुखिया, गुंतास कौर और निलांजना रॉय ग्रेंड फिनाले में जगह बनाने में कामयाब हुए थे.

खिताब जीतने के बाद मानषी ने कहा, ''मैं अपने गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरे सपनों को हासिल करने में मदद की.'' मानषी ने अपने कोच पलक को इस खिताब के लिए खासतौर पर शुक्रिया कहा.

बता दें कि मानषी असम के एक छोटे से गांव से आती हैं. इस गांव में मुश्किल से 300 लोग रहते हैं. मानषी ने हिंदी फिल्मों को देखकर अपना सफर शुरू किया. इतना ही नहीं पूरे गांव ने मदद करके मानषी के सपनों को उड़ान दी.

And the winner of #TheVoiceIndiaKids Season 2 is Manashi Sahariah from #TeamPalak. Kudos coach @palakmuchhal3 and many congratulations to you & your team. @singer_shaan #HimeshReshammiya @jaybhanushali0 pic.twitter.com/QMeGBw42hE