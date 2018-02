क्या 'ससुराल सिमर' वाली अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया? यहां है वायरल सच

Kaabul Hai.. @ms.dipika @shoaib2087 #dodilmilrahehain#shoaika#teamshoaibdipika#wedding#celebrity#celebritywedding#wedmegood#weddingsutra#wedwise#zowed#popxowedding

A post shared by The Glam Wedding&Get the Look (@theglamwedding_getthelook) on Feb 22, 2018 at 4:12am PST