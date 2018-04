अलीगढ़: STF ने पकड़ी हथियार बनाने वाली अवैध फैक्टरी, ताला बनाने के नाम पर बनता था तमंचा और पिस्टल

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ में हथियार बनाने की एक अवैध फैक्टरी पकड़ी गई है. यहां पिस्टल और कट्टे बनाये जाते थे. ताला बनाने के नाम पर फ़ैक्टरी चलाई जाती थी, लेकिन अंदर अवैध तरीक़े से हथियार बनाए जाते थे. बिहार के मुंगेर से कारीगर बुला कर पिस्टल बनवाया जाता था. एक पिस्टल बनाने में 10 से 12 हज़ार लगते थे, जिसे आसानी से 30 हज़ार रूपये तक में बेच दिया जाता था. यूपी की स्पेशल टास्क फ़ोर्स यानी एसटीएफ़ ने हथियार बनाने के इस खेल का खुलासा किया है.

Lucknow STF and police busted an illegal arms factory in Aligarh, arms seized and two people arrested. pic.twitter.com/WRg2fXqLOa