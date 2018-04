उन्नाव रेप केस: बीजेपी MLA अपने शर्मनाक सवाल पर अडिग, पूछा- तीन बच्चों की मां से कोई रेप कैसे करेगा

बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने गैंगरेप पीड़िता के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीन बच्चों की मां से कोई कैसे रेप कर सकता है. विवाद के बाद भी बीजेपी विधायक अपने शर्मनाक बयान से पीछे नहीं हटे.

उन्होंने आज कहा, ''नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए. सच्चाई उसके बाद सामने आएगी. अगर विधायक दोषी होते हैं तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए. लेकिन मैंने सुना है कि लड़की कुछ साल पहले भी एक झूठा केस दर्ज करा चुकी है और इस मामले में आरोपी को छह महीने जेल में रहना पड़ा था.''

Narco test should be done of #KuldeepSinghSengar &complainant, truth will be out then. If MLA found guilty punish him, but I have heard this same girl had filed a false rape case against a man some years back,man had to spend 6 months in jail: BJP Bairia MLA Surendra Singh #Unnao pic.twitter.com/HZNaTTutWf