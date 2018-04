इटावा: शौच के लिए बाहर निकली दो सगी नाबालिग बहनों की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

पुलिस के मुताबिक बसेहर थाना क्षेत्र के गांव केलामाऊ में निवासी राम किशोर की दो बेटियां संध्या और शालू सोमवार शाम में शौच के लिए घर से निकली थीं. लेकिन काफी देर बाद भी नहीं लौटी तो उनकी खोजबीन शुरू की गई. काफी देर खोजने के बाद भी दोनों का पता नहीं चल सका.

Two sisters-both minors, shot dead in Etawah. Bullets recovered from the spot. SSP Ashok Tripathi says 'matter is under investigation, we have sent the bodies for post mortem' pic.twitter.com/4WnBYbw5gJ