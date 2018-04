यूपी पुलिस की मदद के लिए आगे आया गूगल इंडिया, बेहतर होंगी सिटिजन सर्विसेज

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार उप्र पुलिस महानिदेशक ने इस प्रस्ताव पर बातचीत के लिए अपर पुलिस अधीक्षक और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राहुल श्रीवास्तव को गुड़गांव स्थित गूगल इंडिया के हेडक्वार्टर पर भेजा था. कल 17 अप्रैल को गूगल इंडिया टीम के साथ बातचीत हुई थी.

Laying foundations for a new strategic partnership with @GoogleIndia. Thank you @Google for inviting @Uppolice to discuss the roadmap ahead for better outreach of Various Citizen Services of #UPPolice pic.twitter.com/fzX3kCT6q8