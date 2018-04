आईआईटी कानपुर के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

कुमार ने बताया कि भीम के साथ के छात्रों ने बताया कि वह आजकल बहुत तनाव में रहता था. छात्र के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है क्योंकि उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है. साथ रहने वाले छात्रों ने बताया कि वह मंगलवार को दिखा था, उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा.

एसएसपी कुमार ने बताया कि छात्रों को जब उसके कमरे से बदबू आती मिली तो वे कमरे के पास गए लेकिन कमरा अंदर से बंद था. फिर उन्होंने इसके बारे में आईआईटी के अधिकारियों को सूचित किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी.

पुलिस ने छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़ा. कमरे में छात्र का शव फंदे से लटकता पाया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज उसके घर वालों को सूचित कर दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हॉस्टल के अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है.

A student of IIT-Kanpur allegedly committed suicide by hanging himself in his hostel room. Manindra Agarwal, Deputy Director of IIT-Kanpur said, 'The reason behind his suicide is not clear. A letter has been recovered & is in the possession of forensic team of the police'. pic.twitter.com/Gq8kgHm9qv