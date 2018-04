उन्नाव गैंगरेप: आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का भाई अतुल सेंगर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें

एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में विधायक कुलदीप सेंगर ने कहा है, ''मेरे ऊपर लगे सभीगलत हैं. आरोपों की जांच होनी चाहिए. लड़की ने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद हैं. मेरे ऊपर आपसी रंजिश के चलते आरोप लगाए जा रहे हैं. लड़की के चाचा गलत बयान दिलवा रहे हैं और परिवार का अपराधिक इतिहास रहा है.'' उन्होंने आगे कहा, ''प्रधानी के चुनाव से ये लोग हमसे रंजिश मानते हैं. लड़की के पिता की पिटाई उसके चाचा ने की है.''

ये मामला यूपी के उन्नाव का है. जहां की एक लड़की ने बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया है. घटना पिछले साल जून की है. न्याय की मांग को लेकर आरोप लगाने वाली लड़की ने सीएम योगी के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की और उसके पिता की जेल में संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई. पीड़ित ने विधायक पर जेल में हत्या कराने का आरोप लगाया है. मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिये गये हैं.

Kuldeep Singh (Sengar) isn't being arrested. I don't know if his brother is arrested. I demand that they be hanged till death. They've made my life miserable. I want justice. They killed my father: Woman who has leveled rape allegations against BJP MLA Kuldeep Singh Sengar #Unnao pic.twitter.com/fHJBcjrj52