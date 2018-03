यूपी: बीजेपी से नाराज राजभर को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, दो बजे होगी दोनों की मुलाकात

नई दिल्ली: बीजेपी से नाराज चल रहे योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात करने के लिए अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया है. दोनों नेताओं के बीच दोपहर दो बजे मुलाकात होगी. इससे पहले सोमवार को राजभर ने कहा था कि अगर अमित शाह ने राज्सभा चुनाव को लेकर बात नहीं की तो उनके चार विधायक वोट नहीं करेंगे. बीजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार में दलित-पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है. राजभर की इस नाराजगी ने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं.

BJP President Amit Shah has asked OP Rajbhar, Suheldev Bharatiya Samaj Party Chief, to come to Delhi. Rajbhar's party is an ally of BJP is UP, yesterday he stated that he will boycott voting for #RajyaSabha elections if he does not get to speak with Shah. (File Pics) pic.twitter.com/LwpwKEeiJZ