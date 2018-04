अमेरिका: यूट्यूब मुख्यालय पर गोलीबारी में 3 घायल, संदिग्ध ने खुद को मारी गोली

कैलिफोर्निया: अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो में यू-ट्यूब मुख्यालय पर बड़ा हमला हुआ है. खास बात ये है कि ये हमला एक आत्मघाती महिला हमलावर ने किया. इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में महिला हमलावर भी मारी गई है. खबर ये भी है कि उसने खुद ही जान दे दी.

एक शख्स की हालत नाजुक

इस फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है. घायलों को एबुलेंस के जरिए इलाज के लिए नजदीकी अस्पलात में भर्ती करा दिया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि इनमें से एक व्यक्ति की हालत नाजुक है.

स्थानीय पुलिस ने बताया कि ऐसी आशंका है कि महिला संदिग्ध ने खुद को गोली मार ली थी.36 वर्षीय एक पीड़ित की हालत भी गंभीर बतायी जा रही है. सिलिकॉन वैली के नजदीक सैन ब्रूनो स्थित यूट्यूब मुख्यालय में कई भारतीय- अमेरिकी काम करते हैं.

सैन ब्रूनो चेरी एवेन्यू 901 स्थित यूट्यूब परिसर पर गोलीबारी की घटना की जानकारी देने के लिए सैन ब्रूनो पुलिस विभाग कोदोपहर 12 बजकर46 मिनट पर911 पर कई फोन आए थे. पुलिस 12 बजकर 48 मिनट पर मौके पर पहुंची और तत्काल संभावित संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी.

अधिकारियों को तलाश के दौरान12 बजकर53 मिनट पर एक महिलाका शव मिला. आशंका है कि उसने खुद को गोली मार ली थी.

सैन ब्रूनो पुलिस प्रमुख एड बर्बेरिनि ने यूट्यूब मुख्यालय के बाहर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें इमारत के अंदर एक शव मिला है. उसके शरीर पर खुद से लगाये हुए घाव के निशान हैं. हमारा मानना है कि वह बंदूकधारी है.

उन्होंने कहा, ‘‘ कुल चार लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से तीन को गोली लगी है.’’

एपल के सीईओ टिम कुक और गूगल ने घटना पर संवेदना जाहिर करते हुए इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होने की बात कही.

यू-ट्यूब मुख्यालय में मौजूद थे 1700 कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त यू-ट्यूब मुख्यालय में 1700 कर्मचारी मौजूद थे. महिला हमलावर ने यहां घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. फिलहाल महिला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला पाया है.

ट्रंप से पुलिस को कहा, शुक्रिया

यू ट्यूब मुख्यालय पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का भी बयान आया है. ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा है, ‘’कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो में यू ट्यूब मुख्यालय पर फायरिंग के बारे में पता चला है. घायलों के प्रति हम चिंतित हैं और हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं. मैं अपनी पुलिस को शुक्रिया कहना चाहता हूं जो फौरन ही वहां पहुंची और हालात को संभाला.’’

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.