ट्विटर पर मिले चैलेंज के बाद एलन मस्क ने डिलीट कर दिए स्पेस एक्स-टेस्ला के वेरिफाइड फेसबुक पेज

नई दिल्ली: फेसबुक को सबसे बड़ा धक्का देते हुए अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने दोनों कंपनियों का वेरिफाइड फेसबुक पेज डिलीट कर दिया है. मस्क की कंपनी स्पेस एक्स रॉकेट बनाती है वहीं टेस्ला कार बनाने वाली कंपनी है. मस्क ने ये कदम ट्विटर की उस मुहिम के तहत उठाया जिसमें लोगों ने उनसे फेसबुक को डिलीट करने की अपील की. एक यूज़र ने जब लिखा कि आप अपनी कंपनी के फेसबुक पेज डिलीट कर दें. इसके जवाब में मस्क ने लिखा कि फेसबुक क्या है? एलन के पेज डिलीट करने की गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 13,13,26,86,60,000 रुपए के मालिक हैं.

मस्क को फेसबुक पेजों के बारे में पता नहीं था

आपको बता दें कि उनके ट्विटर यूज़र्स ने उन्हें ऐसा करने का चैलेंज दिया है जिसके बाद मस्क ने उन्हें वादा किया कि वो अपने फेसबुक पेजों को डिलीट कर देंगे. वादा करने के कुछ देर बाद ही मस्क के सारे पेज डिलीट कर दिए गए. एक ट्विटर यूज़र ने लिखा कि अगर आप मर्द हैं तो अपने फेसबुक पेज डिलीट कर दें जिसके बाद मस्क ने लिखा कि उन्हें इसका पता ही नहीं था कि उनके फेसबुक पेज भी हैं और वो उन्हें डिलीट कर देंगे. ज़ाहिर सी बात है कि करोड़ों फॉलोअर्स वाली टेस्ला और स्पेस एक्स के पेज अब नहीं खुल रहे हैं.

Delete SpaceX page on Facebook if you're the man?

I didn’t realize there was one. Will do.