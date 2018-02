जिम कैरी ने बेचे फेसबुक के शेयर, पेज डिलीट कर लोगों से की फेसबुक छोड़ने की अपील

नई दिल्ली: हॉलीवुड के जाने माने एक्टर जिम कैरी ने फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि वे फेसबुक के सारे स्टॉक्स से निजात पा रहे हैं, साथ ही अपना फेसबुक पेज भी डिलीट कर रहे हैं. आरोपों का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के हस्ताक्षेप से फेसबुक ने फायदा हासिल किया.

dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018

फेसबुक पर हमले का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने लिखा कि इसे रोकने के लिए फेसबुक अभी भी पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है. उन्होंने दुनिया की इस सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट के इन्वेस्टर्स से अपील की कि अगर उन्हें भविष्य की चिंता है तो उन्हें भी वही करना चाहिए जो कैरी ने किया है.

क्या है मामला

आपको बता दें कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फेसबुक पर फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने या इस कंट्रोल नहीं कर पाने के अरोप लगे. इसकी वजह से कंपनी के संस्थापक मार्क ज़ुकेरबर्ग को एक लंबे चौड़े पोस्ट में सफाई भी देनी पड़ी थी. बाद में फेसबुक ने ऐसे कई पोस्ट्स और ब्लॉग्स के सहारे यूज़र्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कंपनी फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है.

कौन हैं जिम कैरी

कैरी को साल 1990 में अमेरिका में एक टेलीविजन सीरिज़ 'इन लीविंग कलर' से पहचान मिली. उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ साल 1994 में काम करना मौका मिला है. उन्होंने 'द ट्रूमैन शो' (1998) और 'मैन ऑन द मून' (1999) में अपने अभिनय के लिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स भी जीते.

वे तब सुर्खियों में आए जब साल 2000 में उनका 'माइसेल्फ एंड इरिनी' नाम का एक शो आया था. आपको बता दें कि उनके जैसे सितारे का फेसबुक पर ऐसे गंभीर आरोप लगाना कंपनी की सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.