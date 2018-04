दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से मिले किम जोंग, विजिटर बुक में लिखा- नए इतिहास की शुरुआत

किम ने विजिटर बुक में लिखा- नए इतिहास की शुरुआत

बैठक के बाद विजिटर्स डायरी में किम जोंग ने मुलाकात को ऐतिहिसक बताया. किम जोंग ने लिखा यहां से एक नया इतिहास लिखा जाएगा. हम शांति स्थापित करने वाले इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. अमेरिका ने भी इस बैठक का स्वागत किया है.

WATCH: North Korean leader Kim Jong Un, crosses the southern border to meet rival Moon Jae-in for the summit on nuke crisis in Panmunjom. #SouthKorea pic.twitter.com/hq58iYQcUz