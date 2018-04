सुषमा ने चीन के राष्ट्रपति शी, उपराष्ट्रपति वांग से मुलाकात की

हालांकि सुषमा ने शी से ये मुलाकात एससीओ सदस्य देशों के मंत्रियों के साथ की. लेकिन उपराष्ट्रपति वांग के साथ उनकी अलग से हुई मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और शी के बीच होने वाली अनौपचारिक बैठक से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वांग और सुषमा ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के कई तरीकों पर बातचीत की.

Conveying our desire to strengthen our bilateral relationship, EAM @SushmaSwaraj called on President of People's Republic of China Xi Jinping at the Great Hall of People in Beijing. #EAMatSCO pic.twitter.com/1lo8tAy9aM

EAM @SushmaSwaraj continues her engagement with the Chinese leadership on the 2nd day of her visit, calling on the Vice President of China Wang Qishan at Zhongnanhai in Beijing. pic.twitter.com/8F8GLLc7LC