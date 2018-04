1300 से ज्यादा रोबोट ने एक साथ डांस कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली: इटली में 1372 रोबोट ने संगीत की धुनों पर एकसाथ थिरक कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है. साल 2016 से तकनीकी कंपनियां नृत्य करने वाले रोबोट की टीम तैयार कर रही हैं. कंपनियां ऐसे रोबोट से एक साथ नृत्य कराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं.

पिछले साल अगस्त में चीन में 1069 डोबी मशीनों ने रिकार्ड बनाया था लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 1372 पर पहुंच गया है. यह नया रिकॉर्ड इस बार इटली में बना. इसमें अल्फा 1 एस रोबोट का इस्तेमाल किया गया. ये रोबोट महज 40 सेंटीमीटर लंबे हैं और एल्यूमुनियम का बना हुआ है.

गिनीज के मुताबिक, अल्फा 1 एस रोबोट असाधारण रूप से काफी लचीला है जो अलग-अलग प्रकार के नृत्य करने में सक्षम है.

They not only dance, they DAB! Check out this awesome fleet of robots https://t.co/k1EDH96DT6 pic.twitter.com/2wSvvXYkdA