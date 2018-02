श्रीदेवी के निधन पर पाकिस्तान भी ग़मगीन, दिग्गज कलाकारों और बड़ी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

कराची: बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी के निधन से भारतीय कलाकारों के साथ-साथ पाकिस्तानी कलाकार भी बेहद दुखी हैं. पाकिस्तानी फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों ने इस मौके पर श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी है. माहिरा खान, अली जफर, फवाद खान और इमरान अब्बास जैसी शख्सियतों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है.

Great artists.. we cry for them without ever really knowing them, we mourn them because they helped us know ourselves.. pic.twitter.com/9dwnDC8qjb