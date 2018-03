नेपाल: काठमांडू एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ प्लेन, 40 लोगों के मारे जाने की पुष्टि

काठमांडू: अमेरिका-बांग्ला एयरलाइंस का एक विमान आज काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त क्रैश हो गया. नेपाल के अखाबर काठमांडू पोस्ट के मुताबिक इस विमान हादसे में 40 यात्रियों के मारे की पुष्टि हो चुकी है. हादसा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है.

जानकारी के मुताबिक अमेरिका-बांग्ला एयरलाइंस के इस विमान में 71 यात्री सवार थे. एयरपोर्ट प्रवक्ता प्रेम नाथ ठाकुर के मुताबिक घायल मुसाफिरों को नजदीक के केएमसी और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में कई की हालत काफी गंभीर है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है.

नेपाल एयरपोर्ट के प्रवक्ता प्रेम नाथ ठाकुर का कहना है कि हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अन्य विमानों की आवाजाही रोक दी गई है. राहत और बचाव का काम जारी है. रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है.

कैसे हुआ हादसा?

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा विमान के लैंडिंग के वक़्त बैलेंस बिगड़ जाने से हुआ है. हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

#WATCH: A plane has crashed at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal. More details awaited. (Source:Unverified) pic.twitter.com/lpsWrvFjZd

— ANI (@ANI) March 12, 2018