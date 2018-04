बर्लिन: पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्केल से मुलाकात की

उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की. रवीश ने आगे लिखा कि यह यात्रा रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की भारत-जर्मनी की पारस्परिक इच्छा को दिखाती है.

PM @narendramodi and Chancellor Merkel meet in Berlin. The two leaders are discussing ways to further strengthen India-Germany cooperation. pic.twitter.com/fJNbdWy9fu