सारा सिल्वरमैन ने जिस अंदाज में ट्विटर ट्रोल को दिया जवाब, जान कर हैरान रह जाएंगे आप

अमेरिका: सारा सिल्वरमैन को हॉलीवुड में डार्क कॉमेडी के लिए जाना जाता है. हाल ही में ट्विटर पर एक शख्स ने सारा को ट्रोल करने की कोशिश की लेकिन सारा ने इस अंदाज में जवाब दिया कि वो शख्स सारा का शुक्रगुजार हो गया. 28 दिसंबर को जेरेमी जैमरोजी नाम के एक शख्स ने सारा को ट्वीट किया जिसमें उसने लैंगिक कमेंट किया हुआ था. सारा ने उसी अंदाज में रिप्लाई देने के बजाय उस शख्स को समझने की कोशिश की कि कहीं ये व्यक्ति किसी बात को ले कर परेशान तो नही है. सारा ने जेरेमी के गुस्से को जानने की कोशिश की और उसे अपनी लाइफ में बेहतर करने का सुझाव भी दिया.







Cunt

— Jeremy jamrozy (@jeremy_jamrozy) December 29, 2017







I believe in you. I read ur timeline & I see what ur doing & your rage is thinly veiled pain. But u know that. I know this feeling. Ps My back Fucking sux too. see what happens when u choose love. I see it in you.



— Sarah Silverman (@SarahKSilverman) December 29, 2017













Questions: (NOT JUDGING) Are you doing heroin? Are you self medicating? Do you want to get clean?

— Sarah Silverman (@SarahKSilverman) December 29, 2017







I will go. But I trust no one I've been burned so many times. I'd give the shirt off my back and everytime I get burned. I'm super antisocial. I have no friends. I'm sorry I gave u shit.



— Jeremy jamrozy (@jeremy_jamrozy) December 29, 2017









Yo SAN ANTONIO! Any kickass back/neck care specialists willing 2 help my friend @jeremy_jamrozy He has several slipped discs, no insurance, & can’t work bc of severe pain. Let’s get him back on his feet!! Who’s in?

— Sarah Silverman (@SarahKSilverman) December 29, 2017







Hey Sarah, just to let you know we’ve been in contact with Jeremy. We’re on it! ????



— Airrosti (@Airrosti) December 30, 2017



सबसे पहले जेरेमी ने सारा को ये ट्वीट किया.जिसके बाद सारा ने इस अंदाज में जवाब दिया.इसके बाद दोनो के बीच बातचीत का बेहद रोचक सिलसिला चला और सारा ने उस शख्स को सुझाव के साथ मदद करने की भी कोशिश की.