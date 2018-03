लंदन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस के निधन पर आज दुख जताया और कहा कि उनके धैर्य और दृढ़ता ने दुनियाभर के लोगों को प्रेरणा दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकिंस को एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और शिक्षाविद बताते हुए कहा कि उनका निधन दुखद है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके काम ने विश्व को एक बेहतर स्थान बनाया है.

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा, ‘‘ प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे. उनके धैर्य और दृढ़ता ने पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित किया है. उनका निधन दुखद है. प्रोफेसर हॉकिंस के अग्रणी कार्य ने विश्व को एक बेहतर स्थान बनाया है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.’’

Professor Stephen Hawking was an outstanding scientist and academic. His grit and tenacity inspired people all over the world. His demise is anguishing. Professor Hawking’s pioneering work made our world a better place. May his soul rest in peace.