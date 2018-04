चीन दौरे पर सुषमा का पाकिस्तान पर हमला, कहा- मूल मानवाधिकारों का दुश्मन है आतंकवाद

भारत, पाकिस्तान आधारित आतंक का शिकार रहा है और विदेश मंत्री के इस बयान को पाकिस्तान पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात ये रही कि पाक पर हमले के लिए उन्होंने इसके मित्र देश चीन के एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म को चुना.

