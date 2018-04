सुषमा स्वराज का चीन दौरा: भारत-चीन ने द्विपक्षीय संबंध सुधारने का संकल्प लिया

सुषमा ने वांग को स्टेट काउंसिलर बनने और भारत के साथ सीमा मुद्दे पर चीन के विशेष प्रतिनिधि बनने की बधाई दी. सुषमा ने कहा, "मैं बीजिंग में हूं, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं आपसे फिर से मिलकर बहुत खुश हू. मैं आपको चीन के स्टेट काउंसलर के रूप में प्रमोट होने और विदेश मंत्री के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए बधाई देती हूं."

EAM @SushmaSwaraj begins her Press Statement after meeting with Foreign Minister of China Wang Yi. At the meeting, the two sides reviewed various aspects of bilateral relations and discussed regional and international issues of mutual interest. pic.twitter.com/vBgKT2xQ8I