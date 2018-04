सीरिया: अमेरिकी हमले के बाद शुरू हुई 'केमिकल अटैक' से जुड़ी जांच

दमिश्क: अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हुए कथित रासायनिक हमले से जुड़ी जांच शुरू कर दी है. इसी कथित रासायनिक हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कथित तौर पर सीरिया में रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए हवाई हमले किए थे. रासायनिक हथियार निरोधक संगठन ‘ओपीसीडब्ल्यू’ (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) के विशेषज्ञों का एक दल हमले के कुछ घंटे बाद ही दमिश्क पहुंचा था.