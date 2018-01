डोनाल्ड ट्रंप-किम जोंग के ट्वीट्स पर सोशल मीडिया में उड़ा मजाक, 'बटन को आधार से करो लिंक'

बीते दिनों उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा था कि उनके पास एक परमाणु बम है जिसका बटन उनके डेस्क पर है. इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति कहा कि उनके पास किम जोंग उन से बड़ा परमाणु बम है जिसका बटन उनके डेस्क पर है. दोनों देशों के प्रमुखों के एक-दूसरे पर किए गए हमले को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त कमेंट, वीडियो और बहुत तरीके से मजाक किए जा रहे हैं.

अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. आपके सामने पेश है कुछ बानगी.

सुपरस्टार रजनीकांत के पैरोडी अकाउंट से ट्विटर पर कुछ इस प्रकार ट्वीट किया गया.

किम जोंग: मेरे पास एक परमाणु बम है जिसका बटन मेरे डेस्क पर है

डोनाल्ड ट्रंप: मेरे पास बड़ा परमाणु बम है जिसका बटन मेरे डेस्क पर है

मोदी: तुम दोनों पहले परमाणु बम को अपने आधार से लिंक करो, नहीं तो कोई बम नहीं फटेगा.



Kim Jong : I have a nuclear bomb button on my desk

Donald Trump : I have a bigger nuclear bomb button on my desk



Narendra Modi : Tum dono pehale nuclear bomb ko apana Aadhar link karo, nahi to koi bomb nahi fatega



— Superstar Rajini???? (@RoflRajanikant) January 3, 2018



Kim Jong : I have a nuclear bomb button on my desk



Donald Trump : I have a bigger nuclear bomb button on my desk



Amit shah : koi bhi dabao, reply mein “Thanks for voting BJP” hi aayega. pic.twitter.com/nmyp94uIEt



— Manish Waghela (@iManishWaghela) January 3, 2018



एक दूसरे ट्विटर यूजर मनीष वाघेला लिखते हैं कि किम जोंग के पास भी बटन है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास बड़ा परमाणु बम का बटन है. मनीष ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का नाम लेते हुए मजाकिया अंदाज में ट्वीट, "कोई भी बटन दबाओ, रिप्लाई में 'थैंक्स फॉर वोटिंग बीजेपी' ही आएगा."

इस मुद्दे पर 'कह के पहनाओ' हैंडल ने किम जोंग उन के उसी लाइन और उसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति की कही बात. इस पर राहुल गांधी क्या कह सकते हैं. उनके अंदाज में कहा, राहुल गांधी: मेरे पास बहुत बड़ी मशीन है जो मेरे डेस्क पर रखी रहती हैं.. एक तरफ से आलू घुसाओं, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा. एक तरफ से आलू, दूसरी तरफ से सोना...



Kim Jong Un: I have a Nuclear button at my desk...

Trump: I have a bigger nuclear button at my desk...



Rahul G: I have a huge machine at my desk.. ek taraf se aloo ghusao, doosri taraf se sona niklega.. ek taraf se aloo, doosri taraf se sona...



— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) January 3, 2018



How Donald Trump and Kim Jong-un fight each other ???? pic.twitter.com/a1NXIXwT9O



— Moody Motu (@MoodyMotu) January 3, 2018



इसमें तो हद ही हो गई जब एक यूजर्स ने नार्थ कोरिया के तानहशाह और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लड़ते दिखाया.मूडी मोटू: एक वीडियो में बताया गया है कि कैसे मजाकिया अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग-उन लड़ाई करते हैं.

एक और ट्विटर यूजर्स डॉ. गिल ने जोक पेश किया कि जिसमें उन्होंने बताया कि अगर पंजाबी इसका जवाब देंगे तो वो क्या लिखेंगे.

पंजाबी: मेरे डेस्क पर गरमा-गरम मटन रखा है. खाना तो आ जाओ.

सरकारी अधिकारी: मैं डेस्क के नीचे रिश्वत लेता हूं.



Kim Jong : I have a nuclear bomb button on my desk

Donald Trump : I have a nuclear bomb button on my desk



Punjabi : I have a garma garm mutton on my desk.

Khana to aa jao...



— Dr. Gill (@ikpsgill1) January 3, 2018



Kim Jong Un-

Pressed nuclear button



Trump-

Pressed nuclear button



Modi-

Mitrooonnn main apka dil se shukriya krta hu BJP ko vote dene k liye!!



— param(the sailor man) (@param7755) January 3, 2018



परम नामक यूजर दोनों के ही बटन वाले बयान पर शुक्रिया बोलते दिखे.किम जोंग-उन: परमाणु बम का बटन दबायाट्रंप: परमाणु बम का बटन दबायामोदी: मित्रों मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हुं बीजेपी को वोट देने के लिए.