कनाडा के पीएम और एनिस्टन की कभी नहीं हुई शादी, फिर भी ट्विटर ने करवाया तलाक

नई दिल्ली: हॉलीवुड एक्टर जस्टिन थेरॉक्स अपनी पत्नी जेनिफर ऐनिस्टन से अलग हो गए है. दोनों ने इस बात की घोषणा दो दिन पहले की थी. इस बात को लेकर ट्विटर पर कई लोग कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो को बीच में ले आए हैं और कहने लगे कि पीएम जस्टिन अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं. ट्रूडो भारत दौरे पर आ रहे हैं और ऐसा उनके साथ उनके ये दौरा शुरू होने के ठीक पहले हुआ है.

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के नाम एक ही जैसे हैं. आपको बता दें कि कनाडा के पीएम पिछले 13 सालों से अपनी पत्नी सोफी जॉर्जिया ट्रूडो के साथ रह रहे हैं. वे आज अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ भारत के दौरे पर आ रहे हैं. जस्टिन ट्रूडो ने नाम से ये अफवाह इसलिए भी आसानी से फैल गई क्योंकि उनके और थेरॉक्स दोनों के ही नाम में जस्टिन शामिल है.

इसके अलावा दोनों में और कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों ही फ्रेंच-कनाडाई मूल के हैं और दोनों ही समृद्ध परिवारों से आते हैं. दोनों फ्रेंच भी बोलते हैं और इसके अलावा दोनों के शरीर पर एक ही तरह टैटूज़ भी हैं. यही कारण है कि लोग इस ख़बर को लेकर असमंजस में पड़ गए अफवाह फैलते देर नहीं लगी.

ट्विटर पर इस बहस को लेकर अलमा मोरिनो नाम की एक यूजर लिखती हैं कि जेनिफर एनिस्टन और जस्टिन ट्रूडो अलग हो रहे हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि ऐनिस्टन कनाडा की पहल महिला हैं. ऐसी स्थिति कोई आज नहीं उपजी बल्कि साल 2016 में कुछ ऐसा ही हुआ था.

Jennifer Aniston and Justin Trudeau are splitting up. I did not even know that she’s the first lady of Canada. Sad.