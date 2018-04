किम से मुलाकात पर ट्रंप ने कहा- या तो मैं नहीं जाउंगा या मीटिंग से उठकर चला जाउंगा

ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में कहा, ‘‘अगर हमें नहीं लगेगा कि यह सही तरीके से हो रहा है तो हम इसे नहीं करेंगे. अगर मुझे लगता है कि बैठक से कोई नतीजा नहीं निकलने जा रहा तो हम नहीं जाएंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो मैं सम्मानपूर्वक इससे बाहर आ जाऊंगा और फिर वही करुंगा जो हम कर रहे हैं.’’ इससे एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वह जून या उससे पहले किम से मुलाकात कर सकते हैं.

.@POTUS Trump thanks Prime Minister @AbeShinzo for his support, discusses U.S.-Japan cooperation on #NorthKorea, defense, and trade, and affirms close friendship between the United States and #Japan. Watch the full press conference on https://t.co/jP34FEu9Lp pic.twitter.com/thgONHFwKC